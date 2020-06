Millesimo riapre le aree gioco, il sindaco Picalli: "Saranno garantite le pulizie giornaliere"

Situazione Covid-19 a Millesimo. Il sindaco Aldo Picalli fa il punto della situazione: "Rispetto all'ultimo report, da indicazioni dell'Asl 2 abbiamo dei casi confermati e altrettanti in isolamento obbligatorio precauzionale presso la propria abitazione. Per alcuni prolungata o rinnovata in quanto in valutazione da parte Asl 2".

Intanto, domani, sabato 13 giugno, riapriranno tutti i parchi gioco per i bambini. "Saranno garantite le pulizie giornaliere e bisognerà attenersi strettamente alle normative in vigore. Oggi aggiornerò la cittadinanza sulle regole da seguire per la sicurezza".