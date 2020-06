Controlli anti droga ad Albenga, scoperto in possesso di hashish tenta la fuga: in manette un 48enne andorese

Ieri pomeriggio i carabinieri della Radiomobile di Albenga hanno arrestato in viale Che Guevara un andorese di 48 anni, trovato in possesso di 50 grammi di hashish.

I militari stavano eseguendo dei controlli nella zona, segnalata dai cittadini come luogo frequentato da spacciatori ed hanno notato l’uomo in sella ad una bicicletta. Insospettiti lo hanno fermato ed identificato. Subito è apparso molto nervoso, così hanno deciso di perquisirlo, trovando dentro ai pantaloni un "panetto" di hashish.

Vistosi scoperto l’uomo ha spintonato uno dei militari cercando di darsi alla fuga verso la staccionata che delimita la ferrovia ma è stato subito raggiunto e ammanettato.

Condotto in caserma è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza, a disposizione del pubblico ministero, il dottor Martini, con l’accusa di detenzione di droga con fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina comparirà davanti al gip Pistone, in udienza da remoto, per la convalida dell’arresto.

L’azione antidroga dei carabinieri di Albenga continua incessantemente sia con servizi coordinati del territorio che con controlli da parte di personale in borghese. In questo caso è stata importante la segnalazione dei cittadini che ancora una volta vengono invitati a contattare il 112 segnalando qualsiasi sospetto.