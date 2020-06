Vado e il mondo politico in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco Carlo Giacobbe

Una brutta notizia per la città di Vado Ligure, per la provincia di Savona e per la politica savonese. È scomparso quest’oggi all’età di 63 anni Carlo Giacobbe.

Ex sindaco di Vado Ligure dal 2004 al 2009 e vice presidente della Provincia dal 1995 al 2004, è stato consigliere comunale a Varazze ed era candidato nella lista del sindaco Alessandro Bozzano nell’ultima tornata elettorale del 2019. Conosciuto, apprezzato e stimato da tutti, si è dovuto arrendere alla sua lotta contro il Coronavirus.

Esponente politico ha ricoperto cariche amministrative per un lungo corso. Segretario provinciale Pci-Pds, era poi passato ai Ds e successivamente nelle file del Pd. Negli ultimi anni si era dedicato alla consulenza privata, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (Gruppo Bagnasco) e della sanità (Vada Sabatia e successivamente come direttore di una residenza protetta a Genova dell'Opera San Camillo).

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi lo conosceva e di tutto il mondo politico, dal consigliere regionale Mauro Righello, al sindaco di Vado Monica Giuliano passando per il segretario provinciale Pd Giacomo Vigliercio e i consiglieri comunali dem e Italia Viva Elisa Di Padova e Barbara Pasquali.

"Io te e Roberto legati da un territorio che ci ha tolto tanto e dato la forza di non mollare mai, anche quando eravamo soli In mezzo alle tempeste, quelle brutte per il cuore, quelle che superi solo se non hai paura, se sai guardare oltre. La tua visione così rivolta al bene collettivo, la tua autorevolezza e la tua competenza la ritrovo leggendo gli atti che sono ancora le solide basi del cammino vadese, la osservo in tutto quello che di te esiste nel Comune di Vado, atti, fatti e grandi scelte. Ciao Carlo" il ricordo della prima cittadina vadese.

"Ciao Carlo Abbiamo appena saputo che nella notte sei volato in cielo, dopo aver combattuto per tanto tempo. Abbiamo pregato ad ogni messaggio di speranza, pur lieve, che ci arrivava. Ci lasci con un vuoto enorme, sei stato una persona di grande levatura morale, una persona per bene, che ha messo a disposizione la sua cultura, la sua preparazione e il suo modo di essere. Insegnamento per i più giovani, di aiuto e appoggio per tutti noi. Lasci un vuoto incredibile nel nostro gruppo, mancherai tanto a me e a ognuno di noi. Orgoglioso e onorato di averti avuto al mio fianco" il cordoglio del sindaco di Varazze Alessandro Bozzano.

"Carlo amico mio, te ne sei andato. In questa mia esperienza politica sei stato sempre per me prezioso e vicino soprattutto nei miei momenti di difficoltà. Eri una persona speciale, il partito Democratico si stringe intorno ad Anna e alla sua famiglia... Mi mancherai, mancherai a tutti noi" ha detto il segretario dem Vigliercio.

"Apprendiamo con sgomento che Carlo Giacobbe, dopo molte settimane di sofferenza, è mancato a soli 63 anni. E’ una notizia terribile, prima di tutto per la famiglia di Carlo a cui si stringe tutta la CGIL di Savona. Ma è anche una perdita dolorosissima per le comunità vadese e savonese e per tutto il nostro territorio. Lo è per ciò che Carlo ha saputo rappresentare nei molti anni di militanza politica, come amministratore e, soprattutto, come persona per bene e stimata. E’ mancato un amico di tutti noi. Alla famiglia ed alla sorella Anna le più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutta la CGIL di Savona" ha scritto il segretario generale Andrea Pasa.

"Anci Liguria ricorda con affetto la figura di Carlo Giacobbe, persona educata, umile, un sindaco disponibile e a servizio della comunità. E' stato componente dell'Esecutivo regionale di Anci, primo cittadino di Vado Ligure, consigliere comunale a Varazze, vicepresidente della Provincia di Savona, componente del Consiglio delle Autonomie Locali liguri e del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Regionale per la Gestione dell’Albo dei segretari comunali. Ha dedicato gran parte della sua vita all'amministrazione pubblica e alla sua gente, lasciando vivo il segno nell'odierna generazione di amministratori liguri. ​​​​​​​Ciao Carlo" le parole di Anci.

Alla sorella Anna, ex sindacalista e parlamentare e a tutta la sua famiglia vanno le condoglianze di tutta la redazione di Savonanews.