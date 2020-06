Il presidente della Provincia Olivieri ricorda Carlo Giacobbe

"Ho e abbiamo appreso con immediata tristezza la notizia che Carlo Giacobbe sia venuto a mancare. Persona seriamente impegnata per tanto tempo per i nostri comunità e territorio, in particolare come sindaco di Vado e vice presidente della Provincia di Savona".

Cosi commenta in una nota il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

"E’ stato naturale ricordarlo e idealmente salutarlo all’inizio dell’assemblea dei sindaci convocata questa mattina e altrettanto faremo e farò in occasione del Consiglio provinciale che si riunirà questo pomeriggio - conclude - Un pensiero sincero di stima e ringraziamento, altrettanto di vicinanza e commozione alla sua famiglia ed ai suoi cari".