Morte ex sindaco di Vado Giacobbe: il cordoglio di Sinistra Italiana Liguria

Sinistra Italiana Liguria si unisce al cordoglio per la scomparsa di Carlo Giacobbe.

"Dalle assemblee del Liceo Classico per conquistare diritti che allora nella scuola ci venivano negati alle ronde notturne intorno all’edificio nel tragico periodo delle bombe a Savona, dall’impegno nella FGCI e poi nel PCI fino al Pd, Carlo Giacobbe è sempre stato al centro della nostra storia politica" spiega in una nota Maria Gabriella Branca, presidente di Sinistra Italiana Liguria.

"Tantissimi altri i ruoli ricoperti con professionalità, serietà ed un tratto unico che l’hanno reso uno dei maggiori protagonisti del centrosinistra dagli anni ’70 ad oggi. Sempre disponibile al dialogo, bastava l’incontro col suo sorriso per farti sentire la sua presenza, sempre accanto alle persone più deboli e fragili fino all’ultimo impegno lavorativo che purtroppo l’ha esposto al virus".

"Non possiamo che stringerci attorno alla sua famiglia per la scomparsa di una persona che ci mancherà senza sosta - conclude - Ciao Carlo, grazie per averci regalato questo tratto di vita insieme".