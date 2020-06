Dal 19 giugno in Liguria si torna in discoteca. Silb: "Grazie a chi si è dimostrato disponibile ed aperto al confronto"

Dal 19 giugno la Liguria tornerà a ballare. Lo stabilisce l’ordinanza emanata dal Governatore della Regione, Giovanni Toti, che confermo lo sblocco per attività come sagre, congressi e grandi eventi, includendo tra l’altro la riapertura per il casinò di Sanremo, prevista per il 16 giugno e permetterà, dalla prossima settimana, di riaprire le discoteche. Il tutto ovviamente seguendo le linee guida rivolte al settore.