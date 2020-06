Noli, il sindaco Fossati attacca: "Banche devono ripristinare orario di apertura normale"

"Se aggiungo la gentilezza dei due istituti nel non aver fornito alcun riscontro scritto mentre la “buona norma” lo indicherebbe, credo che il quadro della situazione sia più che esaustivo. Certo non sono che il sindaco di un piccolo comune ma identifico, comunque, una ruolo/figura istituzionale, eletta democraticamente e soprattutto rappresento un’intera comunità che è palesemente condizionata se non danneggiata da questa 'sconsolante' situazione" attacca il primo cittadino.

"Probabilmente esiste una diversa sensibilità verso la problematica e forse servono altri tipi di strumenti di 'comunicazione'. Nel frattempo, le attuali “procedure” dei due istituti bancari 'non agevolano' certamente i cittadini di Noli. Ad esempio nell'ottemperare al pagamento delle imposte. La prima rata dell’IMU scade il 16 giugno e abbiamo notizie che molti non sono ancora riusciti a pagarla a causa dell'attuale disagio".

"Anche in funzione di questo la mia amministrazione ha pertanto deciso di ammettere il pagamento di questa imposta sino al 30 giugno, senza incorrere in sanzioni o costi aggiuntivi di interessi - conclude Fossati - In ultimo, evidenzio che questo comporterà un ulteriore notevole sacrifico alle casse del comune, già pesantemente penalizzate da tutti i mancati introiti a causa del Covid-19. Ma per quanto possibile, vogliamo fare la nostra parte. Mi piace pensare che la faranno anche altri".