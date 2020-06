Quiliano, ecco come ha funzionato l’erogazione dei buoni spesa sul territorio comunale

Come ha funzionato l’erogazione dei buoni spesa sul territorio comunale di Quiliano? Nel corso della seduta del consiglio comunale di martedì 9 giugno, il vice sindaco e assessore ai servizi sociali Nadia Ottonello ha fornito tutte le informazioni occorrenti, in risposta alle richieste del gruppo consiliare “Quiliano Domani”.

“Abbiamo effettuato tre bandi, avvalendoci del finanziamento statale di 38mila euro e dei contributi dei cittadini ammontanti a 5.740 euro” spiega Ottonello.

Ecco dunque i dati sui bandi per i buoni spesa pubblicati dal comune di Quiliano. Primo bando: Domande pervenute primo bando: 63 Spese primo bando consegna buoni: 13.300 € Percentuale di utenti già conosciuti al Servizio: 9% Suddivisione nuclei: - 4 famiglie da cinque o più componenti (400 €) - 20 famiglie da tre o quattro componenti (280€) - 37 famiglie da uno o due componenti (160€) Secondo bando: Domande pervenute secondo bando: 29 Spese secondo bando consegna buoni: 6440 € Percentuale di utenti già conosciuti al Servizio: 35% Suddivisioni nuclei: - 2 famiglie da cinque o più componenti (400€) - 11 famiglie da tre o quattro componenti (280€) - 16 famiglie da uno o due componenti (160€) Terzo bando Domande pervenute terzo bando: 82 Spese secondo bando consegna buoni: circa 15.700 € Percentuale di utenti conosciuti al Servizio: 28% Suddivisione nuclei: - 6 famiglie da cinque o più persone (400€) - 27 famiglie da tre o quattro persone (280€) - 49 famiglie da uno o due persone (160€).

“Segnalo inoltre che con il terzo bando - conclude il vice sindaco Ottonello - abbiamo introdotto la possibilità di presentare la domanda anche a favore dei soggetti che, precedentemente, avevano beneficiato di appositi interventi in occasione dei precedenti due bandi. In oggi, risultano avanzate, a fronte del finanziamento generale disponibile, circa 5.700 euro. Attualmente siamo in attesa di ricevere un nuovo stanziamento da parte dello Stato, di un ulteriore contributo dedicato ai buoni spesa, da poter aggiungere alla cifra che abbiamo disponibile. In qualunque caso attiveremo un quarto bando".