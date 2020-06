Soccorso persona nella giornata odierna intorno all'ora di pranzo ad Ellera, frazione del comune di Albisola Superiore.

Un uomo di 63 anni è caduto da una fascia in località Pernigari. Immediato è scattato l'allarme. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Albisola Superiore.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Paolo di Savona in codice rosso precauzionale. Secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.