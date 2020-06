Disagi sulla linea Alessandria-Savona, un pendolare: "I bus sostitutivi non seguono gli orari dei treni soppressi"

Perché i pullman sostitutivi non corrispondono agli orari dei treni soppressi? Questo il malcontento espresso questa mattina da alcuni pendolari valbormidesi della linea Alessandria - San Giuseppe di Cairo - Savona.

Come riportato dalla nostra redazione la scorsa settimana, i treni sono stati cancellati fino alla metà di luglio per consentire importanti interventi strutturali alla linea. Necessari a seguito dei danni dovuti al maltempo dello scorso mese di novembre (leggi QUI)

"Sia a salire, sia a scendere. Sono orari completamente diversi - spiega un pendolare - In particolare il convoglio della mattina, arriva alla stazione di Savona alle 7.44. Tanto da non consentire ai pendolari di prendere i treni né per Ventimiglia, né per Genova".

"Ma non solo. Due pullman sostitutivi che fanno la medesima strada. Tra l'altro senza fare l'autostrada, ma via Cadibona. Una cosa assurda. Sarebbe opportuno diversificare il servizio: uno diretto e l'altro che fa le fermate".

"Ripeto: i pullman devono seguire gli orari dei treni soppressi" conclude.