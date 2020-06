Cinghiali, danni all'agricoltura e sicurezza nei centri abitati: incontro a Celle per cercare una soluzione di contenimento

Sabato 13 giugno in località Ferrari a Celle Ligure sul sagrato antistante la chiesa di San Lorenzo, si è svolto un incontro per discutere le modalità di soluzione del problema relativo alla presenza dei cinghiali nei centri abitati e dei danni causati alle coltivazioni agricole.

A proporre l’incontro Giovanni Battista Sirombra, residente nella frazione che raccogliendo la disponibilità degli organi preposti alla gestione della fauna selvatica ha proposto di iniziare un lavoro di confronto per concretizzare una possibile soluzione.

Presenti all’incontro una rappresentanza di cittadini e agricoltori, il biologo Andrea Marsan incaricato dalla regione Liguria, la sezione cacciatori di Celle Ligure, l’ambito di caccia Savona1 rappresentata del presidente Franco Ciocca e il tecnico faunistico Alessandro Barabbino, Walter Sparso CIA Savona, l’amministrazione comunale con il Sindaco Caterina Mordeglia gli assessori M. Paola Testa e Stefania Sebberu. Durante il confronto si è concordato e condiviso di affrontare il problema e di organizzare un lavoro di ricerca delle possibili soluzioni.

Il dott. Marsan ha proposto di valutare la possibilità di installare sul territorio “recinzioni elettrificate comprensoriali” che difendano ampie porzione di territorio. Per questo si è reso disponibile a valutarne la fattibilità e le coperture economiche oltre che a concordare le modalità di gestione e manutenzione. L’iniziativa potrebbe essere estesa a tutto il territorio comunale per arrivare a realizzare un piano di contenimento dei danni da cinghiali e dotare il comune di un sistema di gestione della fauna selvatica in collaborazione con la Regione Liguria e ATC.

Il dibattito si è vivacizzato sin dalle prime battute in quanto ad alcuni la proposta è sembrata troppo complessa e di difficile realizzazione, proponendo come soluzione alternativa l’abbattimento diretto degli esemplari che si avvicinano troppo ai coltivati e alle abitazioni. Soluzione non praticabile se pensata al di fuori delle leggi che determinano i periodi di caccia come evidenziato da Franco Ciocca e che il dott. Marsan ritiene non risolutiva.

L’incontro si è concluso con l’impegno da parte del dottor Marsan ad elaborare un progetto che verrà condiviso.