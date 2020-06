Garlenda, un video emozionale per ripartire dopo il Covid-19

Garlenda riparte con un video emozionale, il campo estivo e molte attività all’aperto.

“Il video è una bella vetrina su Garlenda, abbiamo cercato di raccontarci in poco più di un minuto, cosa non facile ma siamo molto soddisfatti del risultato, speriamo sia un altro modo per proporci ai turisti da fuori Regione” è la dichiarazione di Alessandro Navone vice sindaco del comune di Garlenda che prosegue.

“In collaborazione con la Pro Loco Garlenda stiamo riprogrammando le manifestazioni estive adattandole alle attuali limitazioni, oggi parte il campo estivo, a breve diverse attività nella bellissima piazza del comune, sono allo studio passeggiate ed escursioni in bicicletta a pedalata assistita nei nostri sentieri, cinema all’aperto e cene a tema, il tutto nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid. Proporremo il verde della nostra vallata come alternativa alla spiaggia della Riviera” conclude Navone.