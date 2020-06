Investimento pedonale, nel tardo pomeriggio odierno, in via Mazzini ad Alassio. Sul posto tempestivo l'intervento della Croce Bianca di Alassio e degli agenti di polizia locale per i rilevamenti dell'incidente e il monitoraggio del traffico.

La persona investita, una donna di circa 60 anni, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: le sue condizioni non sono state giudicate gravi.