Loano, albero cade sulla massicciata della ferrovia: intervento dei vigili del fuoco (FOTO e VIDEO)

Nella giornata di ieri, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Savona sono intervenuti a Loano lungo la via Aurelia 168 in corrispondenza del torrente Nimbalo per un albero caduto sulla massicciata RFI.

Sul posto la squadra 61 del Distaccamento di Finale e in supporto la 12 proveniente dalla Centrale di Savona. Con operatori SFA (Reparto Fluviale) essendo la zona comprendente il fiume. Presente anche la polizia locale di Loano.

Mediante l'utilizzo di idro-costumi e mute, i pompieri sono riusciti ad entrare nel fiume. Tagliando il grosso tronco e sezionandolo mediante l'utilizzo delle motoseghe, hanno liberato il letto del corso d'acqua.