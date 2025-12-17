Morte di Valentina Squillace, il Sindaco Russo chiede rispetto per la famiglia: "Doveroso mantenere un contegno evitando toni non coerenti con il momento tragico"

"Ieri Savona è stata scossa da una gravissima tragedia: una ragazza, una studentessa, ha perso la vita nella nostra città, mentre andava al lavoro. È stata interrotta una vita e distrutta una famiglia".

Inizia così il messaggio di cordoglio del Sindaco di Savona Marco Russo per la 22enne Valentina Squillace, investita mortalmente da un camion ieri mattina mentre si trovava sulle strisce pedonali in Corso Tardy & Benech tra via Servettaz e via De Amicis.

La giovane, studentessa universitaria iscritta al quarto anno della facoltà di Giurisprudenza, che alle scuole superiori ha studiato al Boselli di via Don Bosco, per anni ha giocato a pallavolo nel Vbc Savona.

"La città si è sentita subito partecipe dell’immenso dolore: si è dipanato un filo emotivo che ci ha tenuti legati e in ogni luogo, in ogni contesto si è voluto esprimere il cordoglio e manifestare profonda tristezza per quanto accaduto. Questo è il segno che siamo una comunità, che sente il doloro come proprio e vuole stringersi intorno alla famiglia, farle sentire il suo calore, la sua vicinanza, il suo sostegno - ha proseguito il primo cittadino savonese - Questo non restituisce la vita di Valentina, ma è un sentimento che voglio esprimere ai genitori, al fratello e agli altri parenti, sapendo di interpretare il sentire dei savonesi".

Sui social non stanno mancando le polemiche per la pericolosità del tratto stradale e il transito massiccio dei mezzi pesanti. E solo l'apertura dell'Aurelia Bis, diventata praticamente una chimera, potrebbe mitigare il problema del traffico.

"In questi casi, penso sia doveroso mantenere un contegno di rispetto, di empatia, esprimendo anche con il silenzio ciò che è impossibile esprimere con le parole ed evitando toni non coerenti con il momento tragico, perché anche questo è il segno di una città profondamente solidale come è Savona" conclude Russo.