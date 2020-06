Nato a Torino, residente a Bra, domiciliato nella cintura milanese, prelevava soldi riciclati dai Bancomat in Liguria: arrestato ad Asti

Un’attività d’indagine frutto di uno spunto della Sezione di Polizia Giudiziaria – aliquota Polizia di Stato – presso la Procura della Repubblica di Asti ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza, in merito a plurimi episodi di riciclaggio, a carico del sessantaquattrenne Claudio Enzo Di Prima, soggetto pluripregiudicato nativo di Torino e formalmente residente a Caronna Pertusella, cittadina dell’hinterland milanese, ma di fatto domiciliato a Bra (CN)

Gli accertamenti effettuati nel corso dell’indagine, avviata nel settembre 2019 e coordinata dal procuratore della Repubblica Alberto Perduca e dal sostituto procuratore Simona Macciò, ha consentito di fissare in circa 900.000 euro la somma riciclata dall’indagato in poco più di un anno. L’uomo si sarebbe prestato a maneggiare denaro riconducibile a vari tipi di delitti, tra cui figurano associazione per delinquere, appropriazione indebita, truffa, riciclaggio, auto-riciclaggio, bancarotta fraudolente e furto.

Le somme, provenienti da più società coinvolte in indagini penali anche per fatti di criminalità organizzata, confluivano su conti correnti e carte intestate direttamente all’uomo o a sue società di nulla operatività. Non appena accreditate sui suddetti conti, le somme venivano da lui ritirate in contanti presso uffici postali e ATM di almeno 22 differenti Comuni distribuiti nelle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria. Il tutto al fine di svuotare celermente conti correnti e carte di credito per rendere più difficoltoso ricostruire la provenienza e la destinazione del denaro.

L’attività di indagine ha visto gli investigatori della Polizia Giudiziaria confrontarsi con la complessità degli accertamenti, che hanno comportato tra l’altro l’attenta analisi di una voluminosa documentazione, e con la personalità dell’indagati, formalmente nullatenente e privo di reddito dichiarato, che era sempre molto attento nel limitare al massimo le tracce del proprio operato. L’uomo, che venerdì è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia ‘da remoto’, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del Gip Morando.