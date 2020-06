Scontro tra mezzo pesante e moto: chiusa temporaneamente l'A10 Genova-Savona

A seguito di un incidente occorso tra Genova Pegli e Genova Prà tra un mezzo pesante e una motocicletta, sono immediatamente state attivate le attività di pulizia del manto stradale e quelle necessarie per la rimozione del mezzo pesante, che richiedono la chiusura temporanea dei seguenti tratti: Genova Aeroporto-Genova Prà in direzione di Savona e Genova Pra'-Genova Pegli, in direzione di Genova. Il motociclista, rimasto ferito nello scontro, è già stato soccorso e trasportato in ospedale.



Gli utenti che da Savona sono diretti verso Genova, dopo l'uscita obbligatoria a Genova Prà dovranno procedere lungo la viabilità ordinaria. Agli utenti che da Genova sono diretti in A10. Si consiglia di utilizzare la stazione di ingresso di Genova Prà.