Caroselli dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia, l’assessore regionale Viale: “Inaccettabili assembramenti come se nulla fosse accaduto in questi mesi”

Durante il consueto punto stampa serale, l’assessore regionale alla Sanità e vice presidente della Regione Liguria, Sonia Viale, ha puntato il dito contro chi ieri sera è sceso in piazza per festeggiare la vittoria del Napoli in Coppa Italia. È stata l’occasione anche per ricordare a tutti le regole ancora in vigore senza mai dimenticare quello che abbiamo vissuto nei mesi scorsi.

“Sono l'assessore alla Sanità, mi corre l’obbligo di riportare l’attenzione sui nostri comportamenti - ha dichiarato l’assessore Viale - quello che ieri abbiamo visto dopo la finale di Coppa Italia mi ha fatto sorgere una seria e reale preoccupazione. Alcuni momenti della movida che interesseranno anche il nostro territorio non devono essere proibiti, ma vissuti con senso di responsabilità, sono inaccettabili assembramenti come nulla fosse accaduto in questi mesi”.