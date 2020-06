Turismo. ‘App la mia Liguria’, Berrino: "Nuova versione scaricabile dal 1° luglio, Salvatore o è una maga o racconta fandonie"

“La nuova versione della app 'La mia Liguria' sarà disponibile e quindi scaricabile a partire dal prossimo 1° luglio, come abbiamo detto e scritto ieri nei comunicati stampa e come è espressamente indicato sul Play Store di Google (su Apple Store si aggiornerà in automatico)”.

Interviene in questo modo l'Assessore al Turismo Gianni Berrino, che replica al Consigliere Alice Salvatore (il Buonsenso) in merito alle funzionalità della nuova app, che prosegue: “In conclusione: o Alice Salvatore ha provato la vecchia app, o è una maga ed è riuscita a scaricare un'app non ancora uscita, oppure racconta un sacco di fandonie”.