Apre il centro raccolta rifiuti per i comuni di Calizzano, Bardineto e Murialdo

Sabato 20 giugno apre il centro raccolta rifiuti al servizio dei comuni di Calizzano, Bardineto e Murialdo.

"Un importante obiettivo raggiunto - commenta il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri - Il nostro territorio e la sua comunità potranno fruire di una valorizzazione di un servizio fondamentale molto importante, mai avuta in passato".

L'isola ecologica è stata realizzata in località Manore, frazione Caragna (Calizzano). Sarà utilizzabile dalle utenze domestiche, residenti e non per il conferimento del materiale ingombrante prodotto sul territorio.

"Il centro rifiuti avrà anche un valore strategico nelle dinamiche di sviluppo della gestione del ciclo dei rifiuti in ottica Ato Provinciale e di formazione della governance della stessa. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto in sinergia con l'impresa gestrice" conclude Olivieri.

L'area di stoccaggio sarà aperta nelle giornate di sabato dalle ore 10 alle 12 e giovedì dalle 14 alle 16. Per accedervi occorrerà presentare all'ingresso del centro una copia della Tari dei comuni interessati dal servizio.

Per informazioni sulla raccolta rifiuti differenziata contattare il numero verde (Ata) 800.07.59.66, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.