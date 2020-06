Meteo, alta pressione e tempo stabile per tutta la settimana

Tempo per lo più stabile grazie ad un’area di alta pressione estesa fino al centro Europa, almeno fino a mercoledì. Da giovedì probabile aumento dell’instabilità locale pomeridiana sui rilievi. Temperature in media o poco sopra, senza caldo eccessivo.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da lunedì 22 a mercoledì 24 giugno.

Cielo in prevalenza sereno su pianure, attività cumuliforme sui rilievi alpini ma senza precipitazioni se non a partire da mercoledì quando saranno possibili locali rovesci. Temperature massime comprese tra 27 e 33 °C (più probabili sui settori orientali e alessandrino). Sui 25/27 °C sulle coste liguri. Minime in aumento e comprese tra 16 e 20 °C. Leggera sensazione di afa. Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile anche se in prevalenza settentrionale, a regime di brezza lungo le coste.

Da giovedì 25 giugno.

Cambierà poco la situazione, con qualche infiltrazione di aria instabile soprattutto giovedì che potrebbe aumentare la nuvolosità e rendere i rovesci e gli acquazzoni pomeridiani più diffusi lungo l’arco alpino. Temperature stazionarie fino al weekend con caldo accettabile.

