Varigotti, cominciato il ripascimento del litorale di ponente

Non è passata di certo inosservata la presenza, da qualche giorno, di una chiatta al largo di Varigotti impegnata in un'operazione di ripascimento del litorale nella zona di ponente del borgo finalese.

Si tratta di un'operazione già in programma da tempo che, a causa del tardivo arrivo dei permessi legato all'emergenza covid, ha visto l'inizio dei lavori solamente nelle ultime ore a dispetto di quanto stabilito dall'amministrazione comunale negli scorsi mesi.

Diverse le critiche di chi, in questi giorni, ha lamentato l'acqua del mare sporca. Un disagio che però, fanno sapere dal Comune di Finale Ligure, è temporaneo: il materiale frutto del dragaggio dal porto e utilizzato per il ripascimento è stato definito dai laboratori che hanno effettuato le analisi del caso di ottima qualità e non sussiste alcun pericolo per la balneazione.