Asilo "Deferrari" di Noli, la presidentessa uscente, Chiara Musumeci: "Non esistono vinti o vincitori, ma persone che presteranno tempo e capacità a titolo gratuito"

Ha creato parecchio clamore l'elezione a presidentessa dell'asilo 'Deferrari' di Noli di Piera Barisone, trasformatasi in un argomento di discussione particolarmente sentito in paese, anche dal punto di vista politico.

“L'asilo ha sempre lavorato in silenzio per il bene dei bambini e della comunità nolese come voluto dal suo fondatore. La Fondazione non ha connotazioni politiche né di altro genere, e chi ne fatto parte l'ha sempre saputo e osservato. Da qualche giorno è stato eletto un nuovo Consiglio d'Amministrazione: non esistono vinti né vincitori, ma persone dotate di buon senso che presteranno il proprio tempo e capacità a titolo gratuito, con più oneri che onori" prosegue l'ex presidentessa, discostandosi dalla polemica politica.