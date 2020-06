Autostrade per l’Italia, attività di controllo e manutenzione sulla rete ligure

Programma delle chiusure per lavori nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno. Per il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta consultare https://cutt.ly/JuvAnK8

- sulla A10 Genova-Savona le stazioni di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova e di Genova Pra’, in uscita per chi proviene da Genova;

- sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce la stazione di Masone in entrata, fino a lunedì 6 luglio. Si ricorda che è possibile l’ingresso ai soli mezzi di soccorso.



Inoltre, sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle 6:00 di mercoledì 24 alle 20:00 di giovedì 25 giugno, è prevista la chiusura delle seguenti stazioni:

- Lavagna, in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa, si potrà utilizzare l'entrata di Sestri Levante e l'uscita di Chiavari;

- Chiavari, in entrata verso Sestri Levante. In alternativa, si potrà entrare alla stazione di Sestri Levante.



Attività di ispezione e manutenzione nelle gallerie senza possibilità di corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.



A10 Genova-Savona/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

- chiusura degli allacciamenti A10/A26, per chi da Savona (con orario 20:00-6:00) e da Genova (con orario 22:00-6:00) è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce, con conseguente chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce, per attività di ispezione delle gallerie “Villa Tassara” e “Madonna delle Grazie”. In alternativa, chi dalla A10 Genova-Savona è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce, potrà entrare alla stazione di Ovada dopo aver percorso la SP456 del Turchino. In ulteriore alternativa si potrà percorrere la A7 Milano-Genova, itinerario consigliato anche ai mezzi pesanti. Si ricorda che la stazione di Genova Pra' è chiusa in uscita per chi proviene da Genova.



Attività di ispezione e manutenzione nelle gallerie con possibilità di corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

A10 Genova-Savona

- chiusura, con orario 21:00-6:00, della stazione di Arenzano, in uscita per chi proviene da Savona, per attività di ispezione della galleria “Cogoleto”. In alternativa si potrà uscire alla stazione di Genova Pra’.



A12 Genova-Sestri Levante

- chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Sestri Levante e Chiavari, verso Genova, per attività di ispezione della galleria “San Bernardo”. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12 alla stazione di Chiavari. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è ttivo un senso unico alternato tra Sestri Levante e Lavagna.

Chiusure per altri interventi



A7 Serravalle-Genova

- chiusura, con orario 22:00-5:00, della stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ronco Scrivia.



A10 Genova-Savona

- chiusura, con orario 21:00-6:00, del tratto compreso tra Savona e Albisola, verso Genova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Savona, si potrà percorrere la SS1 verso Largo G. De Meo, Via Valloria, Via Ospedale San Paolo, Via Genova verso Via della Polveriera, Via Gentile, Piazza San Benedetto, SS1 Aurelia fino ad Albisola, da dove si potrà rientrare sulla A10 e proseguire in direzione di Genova. Si consiglia lo stesso itinerario per chi proviene dalla A6 Torino-Savona e viaggia in direzione di Genova. Chi da Ventimiglia è diretto verso la A6 dovrà uscire e rientrare alla stazione di Savona.