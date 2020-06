Giacomo Raineri nuovo vice-presidente della Fondazione Carige

Giacomo Raineri, storico presidente del Circolo Parasio di Imperia, è stato nominato nuovo Vice-Presidente della Fondazione Carige, l’Ente legato alla banca che persegue fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio distribuendo risorse economiche.

Ai nostri microfoni Raineri dichiara: "E' una grande soddisfazione perchè è un incarico prestigioso. Sono onorato di rappresentare la mia Provincia in questa realtà così importante e, come mia abitudine, non farò mancare il mio impegno ad essere determinato, presente e puntuale nel cercare di risolvere le situazioni che mi verranno presentate. Collaborerò con il Presidente Paolo Momigliano e con il Cda per lo sviluppo culturale, artistico ed associativo del territorio imperiese".