Festival Borgio Verezzi, variazione nel programma: salta "La leggenda del pianista sull’Oceano" in cartellone il 5 agosto

C’è una variazione nel programma del Festival di Borgio Verezzi: salta “La leggenda del pianista sull’Oceano”, in cartellone il 5 agosto e riproposto in questa nuova edizione dopo che lo scorso anno lo spettacolo era stato interrotto dalla pioggia. Non è stato possibile infatti adeguare tecnicamente l’allestimento scenico alle nuove esigenze di sicurezza sanitaria legate al contenimento del Covid-19.

"Al suo posto il 5 agosto vedremo “Ulisse”, già in programma il 6 agosto e che raddoppierà quindi le repliche. Portato in scena dalla stessa compagnia diretta da Igor Chierici, lo spettacolo ispirato all’Odissea sarà presentato in una versione che rispetta le normative - spiegano gli organizzatori - Ne saranno interpreti, oltre allo stesso Chierici e Luca Cicolella (anche registi dello spettacolo), Cristina Pasino, Bruno Ricci ed Edmondo Roma.