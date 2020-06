Enrico Nan, il "delfino" di Alfredo Biondi: "Paladino dei diritti e maestro di vita"

Per Enrico Nan, ex parlamentare e storico "delfino" di Biondi con il quale ha condiviso tante battaglie politiche in Forza Italia ma anche sfide forensi di rilievo (leggi qui), è un giorno di profondo cordoglio. “Per me rimane oltre che un maestro di professione e di politica un insegnante di vita - commenta l'avvocato Nan - Ricordo i suoi interventi alla Camera, tutti a braccio, tutti in silenzio ad ascoltarlo. Ricordo le sue battute sempre pronte e coinvolgenti. Ricordo il suo umanesimo liberale quando da paladino dei diritti civili rammentava che è sempre meglio un colpevole fuori che non un innocente dentro".