Assistenza durante il lockdown a Spotorno, il sindaco Fiorini: "Nessuna discriminazione da parte dell'amministrazione, per residenti e non"

"Durante il periodo di lockdown abbiamo fornito identici servizi a tutti". A ribadirlo con forza è il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, accusato da un lettore in una lettera inviata alla nostra redazione di aver "fatto spallucce" alle richieste pervenute per fornire il giusto supporto ai genitori anziani domiciliati nella cittadina durante il periodo di quarantena tra marzo e fine aprile.

"Parliamo di spesa e medicinali a casa, supporto psicologico e informativo anche telefonico, per residenti e non, quando venivamo contattati", specifica Fiorini, che poi aggiunge: "Questo è avvenuto sempre, senza discriminazioni".

"L'autore della lettera si è rivolto a noi come amministrazione la sera del giorno 3 maggio, lamentando come qualche esercente avesse minacciato di esporre cartelli discriminatori di cui io personalmente non ero e non sono a conoscenza, le cui reali intenzioni non credo fossero veritiere. A questo, nel suo messaggio inoltratomi in privato, ha aggiunto come il sindaco non abbia garantito gli stessi servizi ai residenti come a chi è domiciliato nel nostro Comune" aggiunge il sindaco spotornese.

"I servizi sono stati forniti a chiunque, senza guardare in faccia a nessuno dei richiedenti, come invece è stato sostenuto in maniera postuma, quando il lockdown era ormai prossimo all'allentamento. Allo stesso modo sono convinto che i nostri commercianti non abbiano tenuto certi comportamenti discriminatori" conclude il primo cittadino.