Lockdown a Spotorno "amaro" per due anziani domiciliati ma non residenti

I miei genitori di 85 e 76 anni, di cui uno dei due paralizzato, hanno vissuto vessazioni e discriminazioni perché, nonostante vivano a Spotorno da oltre 20 anni, non hanno mai preso la residenza. Niente servizi e niente tutela come per i residenti, subendo continue pressioni e 'inviti' a tornare al proprio paese. Ripeto 86 anni mio padre paralizzato, 76 anni mia madre. Personalmente ho scritto al sindaco ma ha fatto spallucce.

Per circostanze diverse mi sono trovato a seguire il lockdown in montagna in un'altra cittadina turistica: accoglienza decisamente diversa. È questo il motivo per cui quest'estate abbiamo deciso di passare lì l'estate e non come ogni anno al mare a Spotorno.