A10, tamponamento tra Borghetto Santo Spirito e Albenga: intervento dei soccorsi

Incidente stradale nel tardo pomeriggio lungo l'autostrada A10. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 18.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, si è trattato di un tamponamento tra veicoli nei pressi di un restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra Borghetto Santo Spirito e Albenga in direzione del confine di Stato.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Borghetto e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Fortunatamente non si segnalano gravi conseguenze: l'unica persona che sembrava avesse riportato la peggio (una donna di circa 60 anni) ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul tratto autostradale interessato dal sinistro segnalati lievi disagi alla circolazione.