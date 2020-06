Albenga, il centro vaccinale rimarrà nella città delle torri e sarà spostato all'interno dell'ospedale Santa Maria di misericordia (FOTO e VIDEO)

Una giornata densa di eventi politici, per la città di Albenga: iniziata al mattino con il sopralluogo del sindaco Riccardo Tomatis, accompagnato dall'assessore Simona Vespo e dalla consigliera comunale di maggioranza Martina Isoleri al Punto di Primo Intervento dell'ospedale "Santa Maria di Misericordia", per valutare l'avanzamento dei lavori e proseguito con una commissione capigruppo, una commissione sanità e un consiglio comunale.

Tra queste tappe, quella attesa sicuramente con maggior apprensione e curiosità dai cittadini del comprensorio è quella legata alla Commissione Sanità, che avrebbe previsto anche l'intervento in videoconferenza dell'assessore regionale e vicepresidente della Regione Sonia Viale.

Con fermezza, infatti, nei giorni scorsi il sindaco Riccardo Tomatis ha chiesto a più riprese alla Regione di "ripensare" al concetto di privatizzazione, a seguito dell'ennesimo ricorso al TAR nella competizione tra l'Istituto Galeazzi e il Policlinico di Monza per l'assegnazione dei reparti del nosocomio ingauno.

Il sindaco Riccardo Tomatis, che alla notizia del possibile spostamento del centro vaccini a Loano si è prontamente adoperato per mantenerlo sul territorio ingauno, ha ottenuto risposta positiva da parte dell’Assessore Viale la quale ha annunciato che il centro vaccinale sarà spostato all’interno dell’Ospedale di Albenga.

L’assessore Regionale Sonia Viale ha ribadito anche la riapertura del Punto di Primo Intervento di Albenga a partire dal prossimo lunedì 6 luglio. La riapertura è prevista dalle 8 alle 20 e sarà effettuata con tutte le precauzioni del caso, osservando scrupolosamente le misure di prevenzione anti Covid-19.

Sul punto il sindaco Riccardo Tomatis, tornando a ringraziare il personale sanitario per quanto fatto, ha sottolineato l’importanza di una riapertura h24 naturalmente nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza necessarie (così come evidenziato anche al dottor Luca Corti Primario del Pronto Soccorso di Pietra Ligure e del PPI di Albenga durante la visita di questa mattina).

Contestualmente è stata data la massima disponibilità a collaborare in merito alla richiesta dell’Assessore Viale nel raccomandare a residenti e turisti di utilizzare il numero unico 112, evitando il più possibile che gli utenti si presentino autonomamente.

È stato ricordato poi che il Santa Maria di Misericordia ha già ripreso l’attività ospedaliera. In particolare, sono attive le strutture di degenza Area Covid-19, Area Buffer, Malattie infettive, Medicina interna, Terapia semi intensiva, l’attività di Dialisi che non è mai stata interrotta. Sono inoltre attivi gli ambulatori delle seguenti specialità: Oculistica, Riabilitazione, Otorinolaringoiatria, Ginecologia e Ostetricia, Cardiologia, Dermatologia, Medicina interna, Malattie infettive cardiovascolari, Endoscopia digestiva. Sono in fase di prossima attivazione anche gli ambulatori di Urologia, Nefrologia, Igiene e sanità pubblica, Medicina di base (neurologia, oculistica, odontoiatria, urologia, reumatologia). È ripresa l’attività rivolta all’utenza esterna del Laboratorio analisi con riattivazione del centro prelievi e della struttura di Radiologia, dove vengono eseguiti esami Tc, ecografie e mammografie.

Si è poi discusso dell’affidamento ai privati dell’Ospedale di Albenga e dei ricorsi presentati e dell’intenzione ribadita dalla Regione di ricorrere al Consiglio di Stato. Sul punto il sindaco Tomatis ha ribadito la posizione emersa anche durante lo scorso consiglio comunale: “Oggi le condizioni sono cambiate e potremmo rivalutare, anche attraverso un percorso condiviso con l'Assessore Regionale Sonia Viale, le decisioni sul nostro ospedale” ha spiegato.