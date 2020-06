"Cittadini stanchi": un flash mob davanti al Comune per salvare l'ospedale di Albenga

Uno schieramento di persone e di cartelli, dalle 18:30 di oggi, ha affollato la piazza antistante il Palazzo Comunale di Albenga.

Sono i Cittadini Stanchi, movimento spontaneo, apolitico, apartitico e indipendente, che da diversi anni ormai si batte per la tutela della Città delle Torri, puntando di volta in volta ad agire sulle tematiche più "calde", come la sanità, la sicurezza, il pubblico decoro.

Oggi i Cittadini Stanchi hanno scelto di agire in totale autonomia rispetto al flash mob in programma per domattina contro la privatizzazione della sanità (leggi QUI).

Pur condividendo, infatti, alcuni aspetti della manifestazione di domani (nello specifico contro la privatizzazione dei reparti), i Cittadini Stanchi vogliono ancora una volta ribadire la non appartenenza a schieramenti e la totale libertà di pensiero, di parola e di opinione sulle tematiche cittadine, come spiegano nella videointervista qui di seguito.