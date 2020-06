Bergeggi, atti di vandalismo e accessi in zone non consentite. Arboscello attacca: "Incivili e irresponsabili"

"Già, perché è lecito discutere di un provvedimento, di una norma, di una legge, ma non si può danneggiare il bene pubblico e infrangere ogni tipo di regola - prosegue il primo cittadino - Da oggi sarò costretto a impiegare dei vigilantes per presidiare questi accessi vietati, per impedire altri atti di vandalismo, per evitare che delle persone raggiungano luoghi insicuri per se stessi. Ditemi voi se è normale in un paese civile dover impiegare soldi e risorse pubbliche per presidiare un luogo che è chiuso, per evitare che qualcuno irrispettoso delle regole metta in pericolo se stesso. Nessun sindaco è felice nel vietare l'accesso a dei luoghi, per di più se quei posti sono tra i più belli. Ma purtroppo per una serie di motivi, che non riguardano necessariamente l'emergenza covid, quei luoghi oggi non sono sicuri, non ci è possibile garantire l'incolumità pubblica".