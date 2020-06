Coronavirus, in Liguria 1363 positivi (-46). Nel savonese invariato il numero dei positivi, aumentano le persone in isolamento domiciliare

Diminuiscono di 46 i casi di positivi al coronavirus in Liguria. Lo comunica Alisa, nel consueto bollettino sull'emergenza sanitaria.

A oggi il totale dei positivi è di 1363 persone. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, il numero nelle ultime 24 ore scende da 52 a 51, mentre rimane stabile a 3 il numero di posti letto occupati in terapia intensiva.

Aumenta il numero di persone in isolamento domiciliare, che oggi sono 221, 5 in più rispetto a ieri, quando si registrava già un aumento di 5 persone. Il totale dei guariti sale a 7046, 49 in più rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore si registra un solo decesso nell'Asl5, di un uomo di 83 anni ricoverato in Geriatria (Sarzana), residente nel comune di Arcola e deceduto il 27 giugno. Il totale delle vittime è di 1558.

In sorveglianza attiva in tutta la regione ci sono 393 persone, 13 in meno di ieri. Il totale dei test effettuati è 145.111 (+955).

I positivi divisi per residenza-domicilio:

Imperia - 83

Savona - 133

Genova - 952

La Spezia - 20

Residenti fuori Regione (Estero) - 55

Altri in fase di verifica - 120

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 6 (1 in terapia intensiva) 1

Asl 2 - 7 (nessuno in terapia intensiva)

San Martino - 8 (2 in terapia intensiva)

Galliera - 7 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 3 - 14 (nessuno in terapia intensiva) -3

Asl 4 – 5 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 5 - 4 (nessuno in terapia intensiva) 1

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 – 52

Asl 2 – 70

Asl 3 - 138

Asl 4 - 67

Asl 5 - 66