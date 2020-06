Savona, pronto a riaprire lo "Scaletto senza scalini" delle Fornaci. Assessore Santi: "Un servizio fondamentale"

Conto alla rovescia per la riapertura, al quartiere Fornaci di Savona, della spiaggia libera attrezzata “Lo scaletto senza scalini”, dotata di una serie di servizi gratuiti per garantire la balneazione accessibile e sicura alle persone affette da disabilità

"Anche quest'anno è stato un percorso molto difficile per arrivare a poter concedere l'avvio di un'attività che per Savona è un eccellenza" ha spiegato l'assessore al demanio Pietro Santi che ha portato la pratica nella giunta comunale di questa mattina.

"Bisogna rispettare tutte le regole imposte dai vari decreti in materia di Covid e proprio per questo è stata incerta fino all'ultimo la presenza di questo servizio fondamentale, conosciuta quasi in tutta Europa, in quanto vengono da diversi paesi stranieri disabili per usufruire del servizio. Voglio ringraziare l'Autorità di Sistema Portuale e la cooperativa Laltromare per l'impegno costante e profuso".