Disperso in mare a Pietra Ligure, ricerche della Guardia Costiera in corso

Una motovedetta della Guardia Costiera - Capitaneria di Porto di Loano, sta pattugliando lo specchio di mare antistante gli ex cantieri navali di Pietra Ligure alla ricerca di un possibile disperso.

Secondo quanto riferito dal personale dei Bagni Carla, lo stabilimento immediatamente adiacente agli ex Rodriquez, un bagnante con maschera e boccaglio sarebbe stato visto immergersi in quella zona, dopodiché non si sarebbero avute più sue notizie.

Ricostruendo la vicenda, l'uomo sarebbe partito a nuoto da un tratto di spiaggia libera del centro pietrese e avrebbe nuotato fino all'altezza dei cantieri. Da lì sarebbe scomparso dalla vista a riva. L'imbarcazione della Guardia Costiera sta scandagliando tutto il fondale anche oltre i confini pietresi e verso Loano, seguendo le traiettorie rese verosimili dalle correnti.