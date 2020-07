Porto Vado: scooter entra in collisione con un'autovettura e prende fuoco

Sorprendente incidente, dalle dinamiche imprevedibili ma dalla conclusione fortunatamente non tragica attorno alle 18 di oggi nella frazione di Porto Vado, tra Bergeggi e Vado Ligure.

Per cause ancora da accertare, un'autovettura è entrata in collisione con uno scooter che, in modo inspiegabile, ha preso fuoco.

Miracolosamente illeso il ragazzo a bordo del mezzo a due ruote, portato soltanto per accertamenti in codice giallo al Pronto Soccorso di Savona dai militi della Croce Bianca Savona.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento savonese per spegnere il piccolo rogo.