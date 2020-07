'Ndrangheta nel Finalese, il criminologo Padovano: "Ora più che mai bisogna tenere alta la guardia"

“La Liguria ha accusato una grave crisi economica e ciò porge il fianco alle organizzazioni di stampo criminale e mafioso. Se in generale il fenomeno non va sottovalutato, ora più che mai è il momento di tenere alta la guardia. Perché ‘loro’ stanno lavorando, non stanno perdendo tempo”. Il commento è del criminologo Stefano Padovano, a seguito dei fatti emersi ieri nel Finalese di infiltrazioni ‘ndranghetiste nell’economia cittadina (leggi QUI e QUI).

Stefano Padovano, docente di Criminologia e Politiche della sicurezza urbana in ambito universitario e ministeriale, in Italia è impegnato nella supervisione di alcuni progetti di prevenzione comunitaria. È autore di numerosi saggi legati a tematiche come le moderne droghe sintetiche, la criminalità organizzata, il decoro urbano, le devianze sociali e molto altro.

Spesso Padovano si è occupato di analizzare il quadro della criminalità nel nostro Ponente Ligure ed è pertanto una realtà che conosce approfonditamente. Ci spiega: “Il mio appello è rivolto a tutti: alle amministrazioni comunali, a Confindustria, alle camere di commercio, agli imprenditori, ai vertici dei sindacati e delle associazioni di categoria. Quello che voglio che sia chiaro è che tutti, in questo momento, dobbiamo fare la nostra parte, tenere gli occhi bene aperti e denunciare ogni circostanza sospetta. Soprattutto in attività di pregio, come possono essere singoli alberghi e ristoranti o addirittura intere catene legate all’ospitalità e alla ristorazione, centri benessere e molto altro; bisogna tenere d’occhio le operazioni come i sub-ingressi, le concessioni di licenze, le partnership. È in questi investimenti che si nasconde il crimine organizzato. Ovviamente senza generalizzare, molte di queste attività sono 'pulitissime', ma in ogni caso non si deve abbassare la guardia”.

A tal proposito spiega ancora Padovano: “Oggi molti Comuni, non solo in Liguria, stanno effettuando operazioni di riqualificazione e di cambio di destinazione d’uso di interi quartieri, spesso per investire nelle potenzialità turistiche di questi spazi. Se da una parte una ‘rinascita’ di un luogo trascurato è sempre positiva per una città, dall’altra è doveroso stare attenti, a livello comunale, a chi ‘ci stiamo mettendo in casa’, cioè a chi vuole investire in questi progetti. Se un tempo le mafie entravano di prepotenza in settori a bassissimo livello di qualifica e di professionalizzazione (si pensi ad esempio al caporalato nella raccolta ortofrutticola), oggi non è più così: le grandi famiglie fanno studiare i loro rampolli nelle migliori università italiane e, talvolta, mondiali, per essere pronti all’exploit nel mondo dell’economia legale, reinvestendo proventi illeciti ed alimentando così ulteriormente la propria attività criminosa”.

E la crisi post-Coronavirus? “Le conseguenze – ci spiega Padovano – le vedremo nel 2021. Anche se le statistiche rivelano già un’impennata dell’usura nel primo semestre di quest’anno. Ma purtroppo il peggio deve ancora venire. Perché operazioni come quelle che abbiamo visto nel Finalese, non si completano dalla sera alla mattina. Sono frutto di anni di monitoraggio di attività economiche in sofferenza, di analisi dedicate a dove e come investire, di trattative. Ed è grave che tutto ciò affiori solo a cose fatte. Chi è vessato dalla malavita deve denunciare. Recentemente il governo sta investendo molto nei fondi anti-usura. Bene, ma i finanziamenti non devono essere ‘a pioggia’, deve esserci un criterio per cui chi li riceve in cambio si impegna a collaborare con la giustizia”.

Era il 2016 quando Stefano Padovano pubblicava per Rubbettino Editore un testo di saggistica intitolato “Mezzo secolo di ritardi”, dedicato proprio alle infiltrazioni del crimine organizzato in Liguria. Come si capisce dal titolo, emerge dalle pagine del libro che si sarebbe potuto fare di più e, soprattutto, prima. A tal proposito, conclude Padovano: “Sono già passati quattro anni dalla pubblicazione di quel saggio. Cerchiamo di fare in modo che quel mezzo secolo non si trasformi in sessant’anni di ritardi”.