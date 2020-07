A10 Genova-Savona: chiuso il casello di Albisola

Sulla A10 Genova-Savona, per consentire attività di ispezione delle gallerie "Faraggiana" e "Rossello", dal km 37+500 al km 35+400, tra Savona e Celle Ligure il traffico da Savona verso Genova scorre attraverso una deviazione su una corsia nella carreggiata opposta.

Per tale motivo, dalle 8:00 di venerdì 3 alle 23:00 di sabato 4 luglio, in modalità continuativa, non sarà accessibile la stazione di Albisola, in uscita per chi proviene da Savona e in entrata verso Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Savona.