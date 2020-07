Al via il "Centro estivo" per bambini e ragazzi del Comune di Pietra Ligure

E’ iniziato ieri, per terminare il prossimo 30 agosto, il “Centro estivo” del Comune di Pietra Ligure, edizione 2020.

Pur nell'osservanza delle misure di contenimento dettate dall’emergenza sanitaria che hanno limitato a cinquanta il numero di posti disponibili, sono state soddisfatte tutte le domande presentate dalle famiglie residenti a Pietra Ligure e rispettati i criteri di preferenzialità previsti dalle “Linee guida” emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Confermate, nonostante le restrizioni anti-covid, le attività in spiaggia e la balneazione. La riorganizzazione imposta dal rispetto delle norme di sicurezza ha toccato ogni aspetto operativo e logistico, dall’utilizzo, oltre agli abituali spazi della scuola dell’infanzia “Martini” e della spiaggia sul Lungomare XX Settembre, anche del Parco Botanico e della palestra della scuola primaria “G. Sordo”, all’incremento del numero degli operatori che sarà di uno ogni cinque bambini da 0 a 5 anni e uno ogni sette bambini da 6 a 12 anni. Tutte le aree, opportunamente attrezzate e sorvegliate e adibite in uso esclusivo e riservato al centro estivo, saranno rigorosamente igienizzate giornalmente e sanificate periodicamente. Ripensati in aderenza alle norme di sicurezza anche i servizi accessori come, ad esempio, la mensa che prevede l’utilizzo di monoporzioni preconfezionate.





“In questa fase di ripartenza e di ripresa delle attività lavorative, a maggior ragione in una realtà come la nostra fortemente connotata da un’economia turistica, l’obiettivo principale della nostra amministrazione è stato quello di offrire alle famiglie un aiuto concreto per gestire i figli in piena sicurezza e, contemporaneamente, garantire ai bambini e ai ragazzi un servizio di qualità sotto l’aspetto educativo che gli permetta di riappropriarsi di momenti ludico-ricreativi insieme, li aiuti nella socializzazione e li sostenga nel graduale ritorno alla normalità dopo questi mesi di forzato isolamento – esordisce l’Assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino – Nonostante le tante criticità legate all’emergenza sanitaria e all’aumento considerevole dei costi dovuti al rispetto delle misure igieniche e del rapporto contingentato operatori/bambini che vede lievitare il numero del personale addetto, abbiamo fortemente voluto continuare a garantire questo servizio essenziale per le nostre famiglie, mantenendo invariate le tariffe e mettendo a sistema tutte le risorse disponibili per offrire alla cittadinanza servizi adeguati ad agevolare il più possibile la ripresa delle attività lavorative - continua l'Assessore – Augurando a tutti i bimbi, alle loro famiglie e agli operatori ottime esperienze nei prossimi due mesi, noto, infine e con piacere, che molti degli educatori impegnati nel centro estivo sono del nostro territorio”, conclude Pastorino.

“La nostra idea è stata quella di perseguire un progetto educativo che creasse i presupposti di una ripartenza a misura di bambino, impegnandoci a trovare soluzioni in grado di conciliare le esigenze sanitarie con il benessere psicofisico dei più piccoli - commenta il Consigliere delegato alla pubblica istruzione Paola Carrara - Nonostante le difficoltà, abbiamo scelto di mantenere l’aspetto fondamentale del divertimento in spiaggia con la possibilità di fare il bagno in mare, alternandolo con l’utilizzo del Parco Botanico, per comporre una proposta educativa in natura che si affianchi a quella più classica all’interno delle strutture scolastiche, facendo sì che le nuove prescrizioni legate all’emergenza sanitaria non siano mere limitazioni ma si trasformino in occasioni di innovazione e arricchimento”, conclude Carrara.

“Il centro estivo è un’iniziativa importantissima per le nostre famiglie e per i loro bimbi, soprattutto in questo momento particolare ancora pesantemente segnato dall’emergenza sanitaria– dichiara il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi - Massimo l’impegno profuso dall’Amministrazione e dagli uffici comunali competenti per rendere un servizio di eccellenza e confermare anche le attività in spiaggia e la balneazione. La riorganizzazione nell’ottica del pieno rispetto dei criteri di sicurezza e tutela della salute, sia per gli educatori che per il bambini e le loro famiglie, ci ha obbligato ad una modalità sperimentale nella gestione di tempi e spazi e all’attivazione soluzioni bilanciate che tengano conto del distanziamento fisico preservando, nel contempo, il bisogno di socialità e creatività tipico dei ragazzi – continua De Vincenzi - Ringraziamo la Cooperativa Start e gli uffici comunali che hanno reso possibile il concretizzarsi di questo importantissimo servizio, impegnandosi nel realizzare quella che all’inizio sembrava una sfida impossibile e che nei prossimi mesi continueranno ad adoperarsi affinché tutti gli “ingranaggi” di questa macchina complessa funzionino al meglio – conclude il Sindaco.