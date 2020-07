Borghetto, la fiera di Sant'Antonio rimandata il 13 giugno si svolgerà il 9 luglio

Anche quest'anno Borghetto Santo Spirito non rinuncerà alla sua tipica Fiera di Sant'Antonio. Nonostante l'emergenza sanitaria, l'evento è stato infatti posticipato e non cancellato.

Ad annunciarlo è il primo cittadino borghettino Giancarlo Canepa: "La Fiera di Sant’Antonio che non si è potuta svolgere il 13 giugno, al di là dell’allerta meteo, a causa dell’espresso divieto contenuto nell’Ordinanza Regionale nr. 37 in allora in vigore e che consentiva lo svolgimento delle fiere solo a partire dal 16 giugno, verrà recuperata, come promesso, il 9 luglio".