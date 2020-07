Celle, proseguono gli interventi di demolizione delle ex Colonie Bergamasche: a settembre il fine lavori

Proseguono i lavori di demolizione delle ex Colonie Bergamasche a Celle Ligure che si concluderanno probabilmente a settembre e poi prenderà vita la realizzazione di nuovi appartamenti, un albergo di lusso e un moderno centro benessere Spa.

Un progetto che era stato approvato dall’amministrazione cellese in Giunta e dal Consiglio Comunale, dopo una convenzione con la società “Punta dell’Olmo spa” e ad agosto del 2018 la Regione Liguria aveva adottato la variante al Piano Urbanistico per la conversione della zona a fini turistici e ricettivi.

Le demolizioni sono partite dalla palazzina Camozzi, il primo edificio verso Savona del gruppo di 8 padiglioni affacciati sul mare. Al momento sono in corsi i lavori di rimozione dei materiali che devono essere conferiti nelle discariche speciali (legno, metalli) e successivamente verrà smontato il tetto dove verranno tolte le travi in legno e in seguito verrà frantumata la parte strutturale.

Il complesso si attesta sui 13 mila metri quadrati di superfici interne e 70 mila di aree verdi. Saranno presenti 3 postazioni di campo pratica golf, area bbq, palestra, business Center; Club house, cinema room, percorso natura, playground kids, campi da tennis, bird watching, orto condiviso, biliardo, beach club, spiaggia, ristorante, SPA. 48 invece gli appartamenti di differenti tagli e metrature, con all’ultimo piano saranno presenti anche gli attici. Nel giro di due anni dovrebbe essere inaugurata la prima palazzina.

Da lunedì nel frattempo ripartiranno i lavori, coordinati sempre dalla società Punta dell’Olmo come da convenzione con il comune, sull’ex cinema Giardino, dopo un inter particolarmente lungo e due ricorsi al Tar, lasciando spazio a box interrati, una sala polivalente e uffici comunali.