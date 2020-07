Noli pronta all'arrivo del turismo estivo: ecco come sarà la prima estate "post-Covid"

Entra sempre più nel vivo la stagione turistica nella riviera ligure di ponente. I numeri finora non sono stati, logicamente, all'altezza delle stagioni passate, e proprio per questo si punterà fortemente alle prossime settimane, dov'è prevista la maggior affluenza stagionale.

E' il caso di Noli, dove, con una lettera aperta indirizzata a chi passerà le proprie vacanze in riviera, il sindaco Fossati e l'assessore Peluffo ricordano alcune info utili per il soggiorno nel borgo.

Le principali novità introdotte nel periodo estivo riguardano trasporti e parcheggi: "Chi è ospite di una struttura (albergo, bed&breakfast o aaut) riceverà una 'tourist card' nominale, con la quale avrà la possibilità di utilizzare gratuitamente i trasporti pubblici per una settimana. Inoltre, chi ne farà richiesta alla struttura potrà ricevere una tessera parcheggio prepagata, da utilizzare nelle aree blu consentite ad un costo di 65 centesimi all'ora, con la prima ora gratuita, fino a un massimo di 9 euro e 75 centesimi al giorno". Inoltre le aree parcheggio periferiche sono servite da una navetta gratuita, con orari pubblicati nella pagina Faccbook "Comune di Noli, Ufficio Turismo".

"Per la sicurezza di tutti, nei luoghi chiusi (negozi, uffici) e nelle vie centrali, in caso di affollamento è obbligatorio l'uso della mascherina. La trasgressione è punita con sanzioni a partire da 400 euro. Per lo stesso motivo, in via Colombo è vietato l'uso di biciclette e monopattini" ricordano dall'amministrazione.

Per quanto riguarda invece le spiagge libere, il primo cittadino e l'assessore al turismo ricordano che "non hanno restrizioni nell'accesso (tranne quelle in prossimità di Capo Noli) e non necessitano prenotazione", e la raccomandazione è quella del "rispetto del distanziamento sociale e degli orari di utilizzo". Tra le spiagge ve ne è una riservata ai cani, ubicata nella zona di levante, al confine con Spotorno, con area parcheggio sovrastante gratuita. Restano invece ancora chiusi i servizi igienici e le docce pubbliche a causa delle restrizioni anti-Covid 19.

Le stesse normative "non consentono l'organizzazione di spettacoli - si legge nella lettera - se non a fronte di misure onerose e di difficile applicazione. Per questo motivo, siamo stati costretti a cancellare il calendario degli eventi già programmati per il mese di luglio".

Non tutto però è andato perso: "Molti Comuni hanno annullato tutte le manifestazioni estive, noi abbiamo deciso di mantenere il possibile, definendo un cartellone per il mese di agosto, ridotto nei numeri rispetto ai nostri desideri ma compatibile con la situazione attuale" concludono dall'amministrazione nolese.