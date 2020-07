Savona, prosegue la lotta allo spaccio di droga in provincia: in manette un 40enne di Vado

Nella mattinata di oggi i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Savona hanno eseguito l’ordinanza di arresto emessa dal Tribunale di Savona nei confronti di 40enne italiano, P. D.,residente a Vado Ligure .

Stando alle indagini svolte dai militari dell'Arma sono emersi forti indizi relativi alla sua partecipazione all’attività di spaccio messa in atto nei primi mesi di quest’anno nella nostra provincia.

Dopo le incombenze di rito l’uomo è stato accompagnato al carcere genovese di Marassi, per essere messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’attività di indagine si è svolta in stretta collaborazione con la locale autorità giudiziaria e ha permesso fino ad oggi di arrestare 4 persone, due sorprese in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, mentre altre due in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere. Le varie operazioni di polizia hanno portato, inoltre, al sequestro di un ingente quantitativo di cocaina, vario materiale per il confezionamento e denaro contante provento dell’attività illecita.