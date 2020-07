Concerti itineranti e sui terrazzi, musica e shopping: ripartono a Savona i giovedì di luglio

Come vi aveva annunciato la nostra redazione (Leggi QUI) dal 9 luglio via alle classiche notti bianche dei giovedì di luglio a Savona.

Nella conferenza stampa di questa mattina il sindaco Ilaria Caprioglio e gli assessori Doriana Rodino e Maurizio Scaramuzza hanno annunciato le iniziative, in collaborazione con Ascom e Fipe -Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA, che verranno organizzate nelle 4 serate savonesi.

Concerti musicali, street band, musica, shopping e molto altro allieteranno così la città capoluogo.

Da giovedì 9 luglio spazio al concerto in piazza Sisto con la "The wall part 2 a New Hope" e si tratterà di un viaggio musicale in collaborazione con la band dell'Università di Genova.

Giovedì 16 invece nel centro storico la città sarà allietata dalla Street Band Forzano che effettuerà un percorso musicale tra le vie e piazze.

Giovedì 23 luglio spazio alla musica dai balconi a cura dell'associazione Corelli, in piazza Sisto alle 21.30 concerto del Carlo Aonzo Trio "Mandolitaly" e in piazza del Brandale alle 22.00 musica con l'Aldo Ascolese Duo.

Giovedì 30 luglio in piazza Diaz alle 21.30 musica dalla vetrata del ridotto del Teatro Chiabrera con il quartetto di sax dell’università del Piemonte Orientale