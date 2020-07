Elezioni Regionali, il punto del candidato Scosceria (FdI): "Fondamentali la sanità, il turismo e il supporto alle fasce deboli"

Sanità, turismo, supporto alle fasce deboli della popolazione e le infrastrutture. Questi i temi particolarmente cari all'avvocato Renato Scosceria, candidato alle prossime elezioni regionali nelle file di Fratelli d'Italia.

"I miei obiettivi principali sono stare vicino agli operatori turistici che costituiscono il settore duro, il nucleo della nostra economia provinciale e naturalmente la sanità. Metterei prima ancora le fasce deboli che stanno soffrendo tantissimo in questo periodo e che non hanno sostanzialmente nessuno aiuto da parte dello Stato" ha spiegato l'avvocato.

"La sanità è un tema particolarmente sentito nell'ambito della nostra provincia, credo che le strutture di Cairo e Albenga vadano rivitalizzate, rese funzionanti ed operative. Finita la fase acuta del Covid sarà bene mettere mano alla razionalizzazione di queste due strutture, riattivare i rispettivi pronto soccorso sopratutto per la Val Bormida. Metterò tutto il mio impegno perchè ci sia la massima attenzione da parte della prossima Giunta" ha continuato Scosceria.

"Ci sarà una fuga di turisti verso altre zone d'Italia, non è possibile impiegare 6 ore per raggiungere i nostri centri, è chiaro che il problema autostradale e stradale non dipende dalla Regione, ma dalla volontà di noi cittadini per trovare rimedi. Ho proposto uno sciopero fiscale perchè ci sia maggiore attenzione su questo punto che per noi liguri è fondamentale" ha concluso il candidato alle elezioni regionali per Fratelli d'Italia.