Savona qualificata come "Città che legge" dal Centro per il libro e la lettura

Sono stati pubblicati dal Centro per il libro e la lettura gli elenchi delle città che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” e la domanda presentata dal Comune di Savona è stata accettata.

Il Cepell, d’intesa con l’ANCI, intende promuovere e valorizzare con la qualifica di Città che legge l’Amministrazione comunale che si impegni a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio.

La qualifica di “Città che legge” riconosce e sostiene la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

“Abbiamo raggiunto questo risultato grazie alle attività promosse dal Comune, come la rassegna iniziata lo scorso anno “Conversazioni al museo”, e con progetti della Biblioteca Barrili realizzati con il supporto di librerie ma anche grazie alle iniziative delle scuole, il Liceo Scientifico e l’Istituto Boselli-Alberti, e delle singole librerie cittadine”. Appena possibile coinvolgeremo queste realtà per stilare un “Patto per la lettura” afferma l’assessore alla Cultura Doriana Rodino.

“Aver ottenuto questa qualifica è molto importante perché ci permetterà di partecipare a bandi ministeriali dedicati attraverso i quali sarà possibile avere fondi per la promozione della cultura” conclude il Sindaco Ilaria Caprioglio.