Estate 2020: le iniziative a Borghetto Santo Spirito

A Borghetto Santo Spirito un’estate all’insegna del Benessere e del Territorio.

"L’estate 2020 sta iniziando, dopo un periodo di grande difficoltà ed una primavera trascorsa nella speranza di recuperare spazi e normalità. Gli attesi turisti stanno incominciando a tornare, le spiagge sono state approntate al meglio, la bandiera blu® FEE, sventola anche per il 2020 sulla nostra cittadina - spiega Mariacarla Calcaterra, assessore alla Cultura e al Turismo - Il calendario delle iniziative dell’estate 2020 non poteva non ripartire da qui: dal bisogno di trascorrere le attese vacanze in relax, serenità e in un ambiente sicuro e, al tempo stesso, in grado di offrire tutti i colori del territorio: l’azzurro del mare, il verde dei parchi e dei sentieri e l’arcobaleno rappresentato dalla gastronomia e dai prodotti della natura. Per questo l’estate 2020 di Borghetto S. Spirito sarà un’estate all’insegna del Benessere, perché proporrà esperienze dedicate alla ripartenza, alla scoperta e alla natura".

Di seguito le iniziative illustrate sempre dall'assessore Calcaterra:

Rispettando tutte le normative anti-covid 19, il programma offre una serie di escursioni guidate naturalistiche, “I sentieri affacciati sul mare”, da luglio a settembre, per conoscere il primo entroterra, che degrada sul mare. Le escursioni saranno condotte da una guida naturalistica e daranno la possibilità di apprezzare panorami mozzafiato e scoprire la fauna e la flora delle nostre montagne. Con percorsi differenziati, per lunghezza e difficoltà, gli amanti della natura e del trekking, potranno apprezzare la bellezza delle montagne a pochi passi dal mare. Primo appuntamento con la “Traversata Borghetto – Ceriale”, mercoledì 15 luglio.

Per conoscere e svelare la storia della nostra cittadina, in programma anche le “Visite guidate alla scoperta di Borghetto Santo Spirito”, un’opportunità, tutti i mercoledì mattina, per apprezzare, accompagnati da una guida turistica, le bellezze artistiche e le peculiarità del territorio. Attraverso il centro storico, per scoprire i dipinti del Badaracco, le Porte dell’originaria Borghetto, i lavatoi, il Giardino Pittaluga, la passeggiata e il progetto “Donne oltre”, per arrivare alla splendida Piazza Pelagos, dedicata all’omonimo Santuario dei cetacei, la prima visita è programmata per il 15 luglio.

E’ pensato per la ripartenza del corpo e dello spirito il programma “BenEssere”, che si svolgerà nel giardino del palasport Ugo Magnetto di Via Trilussa: 26 appuntamenti dedicati al risveglio muscolare, allo yoga, al fitness, alla zumba e al metodo pilates, con Istruttori formati, che proporranno ai partecipanti, all’aperto ed in sicurezza, esercizi semplici per approcciare le discipline in modalità relax.

Il Cinema Vittoria, magnifica arena estiva, tra le più longeve dell’intera regione e giardino nel cuore del Centro storico, sarà la cornice speciale di alcuni eventi che si svolgeranno dalla seconda metà di luglio, per offrire alcune splendide serate, legate tra loro dall’intento di raccogliere fondi per scopi benefici: primo appuntamento venerdì 24 luglio, con lo spettacolo di cabaret “A scuola di cura” con Marco Ghini e Bruno Robello de Filippis, in una carrellata di caricature di personaggi noti, con ospitate speciali. Ingresso ad offerta per sostenere l’Associazione Bastapoco onlus, impegnata dal 2017 con l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle persone con patologie oncologiche gravi e ai loro familiari. Anche la musica sarà lo strumento per raccogliere fondi, a favore della nostra Croce Bianca.

Con due appuntamenti programmati presso il Cinema Vittoria, l’8 agosto con il Simona Briozzo Trio in “Amarcord, il suono del ricordo” ed il 22 agosto con “Appunti per un Viaggio al Sud”, le serate rappresentano una ripartenza, per aiutare e per viaggiare tra le note e le parole delle canzoni che hanno accompagnato la nostra vita. L’Arena estiva ospiterà anche la Rassegna “Serate d’Autore”, special edition, che festeggia la conferma della qualifica di “Città che legge” per Borghetto S. Spirito, per il biennio 2020-2021.

Tre serate, il 10, il 12 e 18 agosto, durante le quali, come consuetudine, si parlerà di buone letture, con grandi Autori: Daniele Mencarelli, Marco Buticchi e Cristina Rava, intervistati da Graziella Frasca Gallo, Ingresso ad offerta a favore della Croce Bianca.

Tutte le attività e gli appuntamenti in programma saranno ad ingresso gratuito, ma occorrerà obbligatoriamente iscriversi. Per garantire la massima sicurezza, infatti, i posti saranno disponibili esclusivamente su prenotazione.

Per informazioni e modalità di iscrizione è possibile contattare l’Ufficio IAT di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza Libertà, tel. 338 2186439, dove sono da poco disponibili anche nuove cartine e depliant che illustrano l’intero comprensorio e i sentieri di Borghetto S. Spirito, per vivere il territorio in piena libertà.