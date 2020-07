Torna l'Estate Musicale di Calice Ligure: sette eventi sul sagrato della chiesa

Nonostante le spiacevoli limitazioni imposte dal Covid-19, torna anche quest’anno, con un calendario ricco e di altissimo livello qualitativo, l’Estate Musicale nel Comune di Calice Ligure. La rassegna è ideata e curata dal vicesindaco Riccardo Pampararo.

A tal proposito, ci racconta proprio il curatore della rassegna di eventi: “Nonostante le molte difficoltà che purtroppo tutti i Comuni hanno avuto e stanno ancora avendo come conseguenza dell’epidemia di Coronavirus, non abbiamo voluto rinunciare neanche quest’anno a quell’appuntamento che ormai è diventato una tradizione apprezzata nel nostro Comune. La location è ancora una volta il sagrato della chiesa di San Nicolò, che ha gli spazi adeguati per mantenere il giusto distanziamento tra il pubblico”.

Racconta ancora Pampararo: “Il concerto itinerante quest’anno si svolgerà l’11 agosto. Lo scorso anno avevamo realizzato questo appuntamento in concomitanza della notte di San Lorenzo, il 10 agosto, ma quest’anno ci sono altri eventi in Comuni vicini e non vogliamo sovrapporci, al contrario vogliamo permettere al pubblico di assistere ad ambedue le cose senza dover effettuare delle scelte. Lo scorso anno era stato un grande successo e per non creare un eccessivo affollamento avevamo organizzato una partecipazione solo su prenotazione. Paradossalmente avevamo applicato delle norme anti-Covid prima ancora che esistesse! Quindi anche quest’anno adotteremo la stessa formula a numero chiuso”.

Sugli artisti in cartellone, commenta il vicesindaco e musicista: “La varietà di scelta è tanta, dal musical di Broadway al tango, passando per la tradizione ligure di Marco Rinaldi, che fa parte della compagnia di cabaret dei Bruciabaracche e con un’attenzione per gli ottimi allievi della scuola di chitarra di Federico Briasco”.

Concludendo: una rassegna che merita di essere “assaporata” e scoperta di volta in volta nella sua interezza proprio in virtù della varietà di proposte che offre.

E veniamo al calendario:

Si comincia venerdì 17 luglio con “Stravagando” di Marco Rinaldi: “Racconti, canzoni e stonature involontarie”.

Il 20 luglio il duo chitarristico Aicardi-Prencipe propone un viaggio sul tema “La chitarra nella musica dell’America Latina”;

Sabato 25 luglio lo Strauss Ensemble presenta il concerto dal titolo “Dal musical di Broadway al tango di Piazzolla”;

Il 31 luglio: “Frammenti”: concerto della cantante Pamela Guglielmetti con il duo Pampararo/Berta (chitarra e violino);

Lunedì 3 agosto “Giovani chitarristi in concerto” con il Quartetto di Chitarre Villa Lobos;

Il 6 agosto torna Marco Rinaldi con “Eroi Superbi”, i grandi genovesi raccontati “in zeneize”;

Si conclude l’11 agosto con il “Concerto sotto le stelle”, una passeggiata con musica fino al Santuario di Nostra Signora della Guardia, seguendo le note della chitarra di Riccardo Pampararo.

Ricordiamo che tutti gli appuntamenti hanno inizio alle ore 21 sul sagrato di San Nicolò e sono organizzati con la collaborazione dell’AVIS Calice Ligure e dei Zueni de Corxi, con il patrocinio del Comune di Calice, “Città della Musica”.