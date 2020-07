Attimi di paura a Varazze per una palma in fiamme. Pare che la pianta fosse in parte secca. L'allarme è stato lanciato questa mattina e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Varazze. L'episodio è accaduto in via Piave.